ВЦИОМ: 90% россиян не хотят переезжать в другую страну

Большинство россиян не хотели бы переехать в другую страну, следует из опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Так, об этом заявили 90% респондентов. По словам директора по развитию "ВЦИОМ-Консалтинг" Даниила Ермолаева, за последние 30 лет доля наших сограждан с таким мнением увеличилась.

"С точки зрения переезда за рубеж мы видим, что за 30 лет у нас произошло некоторое смещение. Если в 1993 году 72% не хотели бы вообще переезжать в другую страну, то в 2023-м уже 90% не хотят переезжать", — сказал он.

Что касается тех, кто хотел бы уехать, то их на сегодняшний день лишь 8% (против 15% в 1993-м). Как отметил Ермолаев, причина тому — начавшее формироваться у россиян ощущение закрытости Запада из-за сложной логистики. В то же время на восточное направление они смотрят как на развивающееся, что особенно касается жителей Дальнего Востока, для которых оно и вовсе стало основным.

Причём россияне помоложе чаще хотят покинуть страну, однако 83% респондентов не желают, чтобы их дети или внуки уехали (против 67% в 1993-м). Эксперт отметил, что сама по себе мысль о переезде из РФ теряет актуальность, так как за последние 13 лет жизнь в нашей стране стала комфортнее.

"И с точки зрения образования, и с точки зрения возможности отъезда в города-миллионники, и с точки зрения переезда в столичный регион, и программ, которые есть в отношении Дальнего Востока", — пояснил он.

Что касается иностранного образования, то получения его для своих детей не хотели бы 71%, а хотели бы 20% (против 20% и 53% в 1993-м).

Опрос также раскрыл тему трудовой миграции. Так, только 20% хотели бы такой участи для своих детей или внуков, а 70% — нет. В 1993-м отрицательно на данный вопрос ответили 35% опрошенных.