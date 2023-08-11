Более 77% россиян доверяют Путину, показал опрос

Большая часть россиян (77,3%) доверяют главе государства Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведённого опроса.

Одобряют работу Путина на должности президента РФ 74% опрошенных. Что касается премьер-министра страны Михаила Мишустина, то его деятельность положительно оценили 51,9%, а работой правительства в целом довольны 48,2%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 31 июля по 6 августа 2023 года, а участвовали в нём 1,6 тысячи совершеннолетних сограждан. Статистическая погрешность не превышает 1%.

