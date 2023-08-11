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11 августа, 09:27

Более 77% россиян доверяют Путину, показал опрос

Опрос ВЦИОМа показал, что 74% россиян одобряют деятельность Путина

Большая часть россиян (77,3%) доверяют главе государства Владимиру Путину. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведённого опроса.

Одобряют работу Путина на должности президента РФ 74% опрошенных. Что касается премьер-министра страны Михаила Мишустина, то его деятельность положительно оценили 51,9%, а работой правительства в целом довольны 48,2%.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 31 июля по 6 августа 2023 года, а участвовали в нём 1,6 тысячи совершеннолетних сограждан. Статистическая погрешность не превышает 1%.

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Ранее опрос фонда "Общественное мнение" также подтвердил, что рейтинг доверия граждан к Путину остаётся стабильно высоким. Согласно результатам, 77% россиян считают, что глава государства хорошо работает на своём посту.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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