"Про жену не забывайте": Путин дал совет одержимым работой молодым учёным

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", дал совет молодым учёным, которые одержимы работой.

Путин дал совет молодым учёным, которые пропадают в лабораториях. Видео © LIFE

"Про жену не забывайте, это вам дорого обойдётся", — посоветовал президент исследователю, который рассказал, что так увлечён работой, что ночевал бы в лаборатории, если бы она не закрывалась на ночь.

Вместе с тем Путин подчеркнул, что человеческое счастье как раз и заключается в том, чтобы получать удовольствие от работы.