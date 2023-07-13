"Про жену не забывайте": Путин дал совет одержимым работой молодым учёным
Путин посоветовал одержимым работой молодым учёным не забывать о жёнах
Президент РФ Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир", дал совет молодым учёным, которые одержимы работой.
Путин дал совет молодым учёным, которые пропадают в лабораториях. Видео © LIFE
"Про жену не забывайте, это вам дорого обойдётся", — посоветовал президент исследователю, который рассказал, что так увлечён работой, что ночевал бы в лаборатории, если бы она не закрывалась на ночь.
Вместе с тем Путин подчеркнул, что человеческое счастье как раз и заключается в том, чтобы получать удовольствие от работы.
Как писал Лайф, в ходе выступления на Форуме Путин заявил о важности перевода экономики на качественно новые принципы работы. Также глава государства заверил, что Россия будет идти только вперёд. По его словам, у нашей страны будет собственный путь, но изолироваться она ни от кого не собирается.
Кадр из видео LIFE