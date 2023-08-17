Опрос показал, что больше половины россиян считают свою страну лучшей

Свыше половины (57%) россиян считают, что их страна — лучшая в мире. Не согласны с этим 32%, а 47% считают, что мир стал бы лучше, если бы иностранцы были больше похожи на нас. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого ВЦИОМ.

Доля тех, кто считает Россию лучшей страной в мире, за пять лет выросла на пять процентов. С мнением о том, что патриоты всегда обязаны поддерживать страну, даже если она не права, согласны 55%, иначе считает 36%. Практически половина (49%) участников исследования считает, что чем больше влияние РФ на другие государства, тем лучше живёт их народ.

"Портрет россиянина, который согласен с тем, что Россия лучше других стран, — чаще это женщина старше 60 лет с хорошим материальным положением, проживающая в селе, предпочитающая смотреть телевизор", — отметили во ВЦИОМ.

Там добавили, что портрет россиянина, который не согласен с тем, что Россия лучше других стран, — это, как правило, мужчина до 25 лет или 35–44 лет с незаконченным высшим или высшим образованием, с плохим материальным положением. Он является жителем Москвы или Санкт-Петербурга и активным пользователем Интернета.