Более 77% россиян заявили о своём доверии Путину
ВЦИОМ: Путину доверяют 77,3% россиян
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,3% россиян. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Уточняется, что деятельность главы государства при этом одобряют 73,7% опрошенных.
Согласно опросу, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60% россиян, его деятельность позитивно оценивают 51,1% опрошенных. Кроме того, качество работы самого кабмина одобряют 48,5% респондентов. ВЦИОМ проводил данный опрос с помощью телефонных звонков с 18 по 24 сентября. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее Лайф писал о результатах предыдущего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, согласно которому 77,7% россиян выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину. Противоположное мнение выразили 17,8% опрошенных жителей страны.