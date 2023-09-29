Более 77% россиян заявили о своём доверии Путину

Согласно опросу, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину доверяют 60% россиян, его деятельность позитивно оценивают 51,1% опрошенных. Кроме того, качество работы самого кабмина одобряют 48,5% респондентов. ВЦИОМ проводил данный опрос с помощью телефонных звонков с 18 по 24 сентября. В нём приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.