40% россиян признались, что доверяют только бумажным документам

Россия готовится переходить на работу с цифровыми документами, но доверие к электронному формату среди граждан пока не очень велико. Как показал проведённый среди подписчиков сайта и социальных сетей kp.ru опрос, 40% россиян не хотели бы работать с документами в "цифре" и доверяют только бумажным версиям.

Кто-то боится хранить важную информацию в электронном виде, потому что будет достаточно упавшей базы данных, чтобы всё пропало, тогда как бумажный документ просто так не исчезнет. Другие не особо доверяют ни современным технологиям, ни использующим их операторам.

18% респондентов сообщили, что не против перевода доли их документов в цифровой вид, особенно если они не очень важны, как, к примеру, разного рода выписки и справки. А вот основные документы — паспорт, свидетельство о рождении и прочие — обязательно должны быть бумажными или как минимум существовать и на бумаге, и в электронном виде.

"Я много лет работаю в крупной ИТ-компании с огромными базами данных. Я не против цифровых документов, но только при обязательном наличии бумажных. <...> Тему безопасности цифровых документов я пока не рассматриваю, а вот тема случайной или умышленной потери или искажения данных мне хорошо известна. Без бумажных никак", — поделился один из участников опроса, добавив, что бумажные версии документов должны храниться в сейфе на всякий случай.

9% опрошенных заявили, что им нет разницы, какой формат документов использовать. У них есть доверие к современным технологиям, но и пренебрежения к бумажным версиям они не испытывают. А 32% респондентов сообщили, что ждут не дождутся, когда можно будет перевести все документы в "цифру" и избавиться от множества необходимых и утомительных бюрократических проволочек.

А 1% участников опроса рассказали, что хотели бы и вовсе вживить себе чип-идентификатор, где будет содержаться вся их персональная информация и документы. По их мнению, это было бы максимально удобно.