Регион

Уведомления отключены

22 сентября, 10:16

Более 77% граждан России заявили о доверии Путину

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,7% россиян

Более чем три четверти россиян (77,7%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, в то время как 17,8% высказали противоположное мнение. Таковы результаты опроса ВЦИОМа.

Кроме того, 74,3% опрошенных одобряют деятельность главы государства, а 15,8% респондентов заявили о своём неодобрении. Опрос проводил "ВЦИОМ-Спутник" в период с 11 по 17 сентября. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Названы категории блогеров, которым меньше всего доверяют россияне

Названы категории блогеров, которым меньше всего доверяют россияне

Ранее Лайф рассказывал о предыдущем подобном опросе ВЦИОМа, согласно которому 77,7% граждан России заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Другой позиции придерживались 18,3% респондентов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • вциом
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров