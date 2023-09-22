Более 77% граждан России заявили о доверии Путину

Более чем три четверти россиян (77,7%) выразили доверие президенту РФ Владимиру Путину, в то время как 17,8% высказали противоположное мнение. Таковы результаты опроса ВЦИОМа.

Кроме того, 74,3% опрошенных одобряют деятельность главы государства, а 15,8% респондентов заявили о своём неодобрении. Опрос проводил "ВЦИОМ-Спутник" в период с 11 по 17 сентября. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.