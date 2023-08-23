Названы категории блогеров, которым меньше всего доверяют россияне

Большинство россиян доверяют блогерам, которые не ведут роскошную жизнь (в 33% случаев) и не обсуждают политику (14% опрошенных). Такие данные представили "Газете.ru" эксперт по influencer-маркетингу, продюсер лидеров мнений Антон Петухов и коммуникационное агентство "Дела PR".

Кроме того, россияне в 28% случаев доверяют авторам-экспертам в своей нише. Тем, кто открыто высказывает свою позицию, выразили поддержку 15%, а демонстрирующим личную жизнь — 13%. Молодёжь в 69% случаев оценивает экспертность автора, а в 54% — мнение блогера.

Также респонденты в возрасте 26–55 лет заявили, что блогеров стало меньше (25% и 38% соответственно), среди них некоторые перестали смотреть популярные блоги (21% и 17%), а кто-то отписался от тех, кто покинул страну (17% и 11%). Также 18% и 11% сообщили об улучшении качества контента.

Выяснилось и то, что 16% опрошенных в возрасте 26–55 лет хотели бы работать блогерами, но те, кто постарше, об этом вообще не думают. Более того, каждый шестой выразил желание завести свой блог.

Опрос также показал, что блогосфера столкнулась с кризисом доверия. Например, участники опроса в возрасте от 26 до 55 лет и старше 56 лет заявили, что не доверяют блогерам, — 29% и 43% соответственно. Респонденты пояснили, что авторы блогов сами подорвали доверие к себе. Причиной 36% и 44% назвали рекламу политики, ставок и лёгких денег, а 31% и 51% обратили внимание на отсутствие пользы для людей и общества.

Исследование также показало, что разные возрастные группы по-разному рисуют себе образ блогера. Например, 27% россиян убеждены, что они эксперты в своей сфере, а каждый пятый считает, что блогеры — это неучи, которые болтают попусту. Лишь 13% сочли авторов блогов успешными людьми, которые имеют лёгкий заработок, демонстрируя личную жизнь за деньги.