Блогера Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию сообщения в Telegram без маркировки иноагента. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Заседание прошло без представителей Варламова*.

"Признать Варламова* [Илью Александровича] виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Лайф писал, что на Илью Варламова* завели административное дело. В других соцсетях, помимо Telegram, он также не использует маркировку иноагента.