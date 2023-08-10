Блогера Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента
Блогер Илья Варламов. Обложка © ТАСС / Владимир Барабанов
Блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию сообщения в Telegram без маркировки иноагента. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Заседание прошло без представителей Варламова*.
"Признать Варламова* [Илью Александровича] виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — приводит ТАСС слова судьи.
Ранее Лайф писал, что на Илью Варламова* завели административное дело. В других соцсетях, помимо Telegram, он также не использует маркировку иноагента.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.