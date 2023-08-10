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10 августа, 09:19

Блогера Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

<p>Блогер Илья Варламов. Обложка © ТАСС / Владимир Барабанов</p>

Блогер Илья Варламов. Обложка © ТАСС / Владимир Барабанов

Блогера Илью Варламова* оштрафовали на 30 тысяч рублей за публикацию сообщения в Telegram без маркировки иноагента. Соответствующее решение принял Мещанский суд Москвы. Заседание прошло без представителей Варламова*.

"Признать Варламова* [Илью Александровича] виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", — приводит ТАСС слова судьи.

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Ранее Лайф писал, что на Илью Варламова* завели административное дело. В других соцсетях, помимо Telegram, он также не использует маркировку иноагента.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Никита Осипов
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