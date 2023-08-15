Феномен мукбанга: Почему нам так нравится смотреть, как блогеры объедаются на камеру

Популярность видеороликов с демонстрацией процесса употребления пищи обусловлена не только их успокаивающим эффектом, но и возникновением у зрителя односторонней интимности. Так причину описанного явления объяснила психолог Светлана Соколова.

Специалист подчеркнула, что авторы так называемых мукбангов стремятся передать своей аудитории не только визуальную, но и аудиальную составляющую трапезы. Звуки жевания и хруст пищи возбуждают аппетит, рассказала психолог в интервью "Тульской службе новостей".

"Между зрителями и блогером происходит контакт, образуются парасоциальные отношения. Этот термин был предложен ещё в 1950-х годах для описания взаимодействия между звёздами и их поклонниками. Когда медиаперсона даёт интервью или рассказывает что-то о себе, то у поклонников возникает односторонняя интимность. Смотрящим кажется, что они устанавливают личное общение с человеком", — отметила Соколова.