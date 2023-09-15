Более 77% россиян заявили о доверии Путину

В ходе опроса ВЦИОМ 77,7% граждан РФ заявили о доверии президенту России Владимиру Путину, а иного мнения придерживаются 18,3%. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

При этом деятельность главы государства одобряют 74% респондентов. На втором месте в рейтинге доверия политикам РФ — премьер-министр Михаил Мишустин. Положительно о нём высказались 61,2%. На следующей строчке оказался зампреда Совбеза Дмитрий Медведев (39,8%), а далее — председатель КПРФ Геннадий Зюганов (32,9%), глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов (28,7%), руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий (14,7%).

Данный опрос был проведён с 4 по 10 сентября, в нём приняли участие 1,6 тысячи россиян. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает одного процента.