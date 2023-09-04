Большинство россиян поддержало введение НВП в школах

Среди тех, кто одобрил новшество, 17% заявили, что это полезный опыт и дети благодаря таким урокам получат нужные навыки для будущего. При этом 14% напомнили, что подобные занятия были и раньше. В то же время 13% респондентов подчеркнули, что военная подготовка важна для того, чтобы уметь защищать Родину. По мнению сторонников инициативы, старшеклассники на этих уроках научатся оказывать первую медицинскую помощь и расширят кругозор. Кроме того, участники исследования отметили, что НВП — это прежде всего подготовка мальчиков к армии и воспитание патриотизма, которые нужны на фоне сложившейся обстановки в мире.