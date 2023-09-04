Большинство россиян поддержало введение НВП в школах
ВЦИОМ: 78% россиян поддержали введение начальной военной подготовки в школах
Свыше половины (78%) россиян поддержали проведение уроков начальной военной подготовки (НВП) в старших классах школ. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ. Согласно полученным данным, трое из четырёх респондентов положительно отнеслись к такому введению данной дисциплины, а отрицательно — 9%.
Среди тех, кто одобрил новшество, 17% заявили, что это полезный опыт и дети благодаря таким урокам получат нужные навыки для будущего. При этом 14% напомнили, что подобные занятия были и раньше. В то же время 13% респондентов подчеркнули, что военная подготовка важна для того, чтобы уметь защищать Родину. По мнению сторонников инициативы, старшеклассники на этих уроках научатся оказывать первую медицинскую помощь и расширят кругозор. Кроме того, участники исследования отметили, что НВП — это прежде всего подготовка мальчиков к армии и воспитание патриотизма, которые нужны на фоне сложившейся обстановки в мире.
Большинство респондентов (83%) ответили, что такие занятия школьникам скорее нужны, 13% придерживаются обратного мнения, 4% — затруднились с ответом.
Опрос проводился 31 августа 2023 года методом телефонного интервью. В нём приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Ранее Лайф писал, что в школьную программу по начальной военной подготовке включили тему беспилотников. Предполагается, что в рамках курса учащиеся узнают о военной топографии, видах оружия и способах оборудования окопов.
ТАСС / Валерий Матыцин