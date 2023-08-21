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21 августа, 15:07

В школьную программу по начальной военной подготовке включили тему беспилотников

Тему беспилотников включили в школьную программу по начальной военной подготовке для десятых и одиннадцатых классов. В рабочей программе курса говорится, что учащиеся должны иметь представление о способах применения дронов. Программу опубликовало Минпросвещения.

"Знать алгоритм противодействия БПЛА противника; выполнять практические действия по управлению БПЛА", — говорится в рабочей программе.

Всего в программе есть девять модулей, среди которых — тактическая, огневая, строевая, инженерная подготовка и другие. Тему беспилотников включили в третий модуль под названием "Основы технической подготовки и связи".

Школьники узнают о военной топографии, видах оружия, способах оборудования окопов, устройстве и действии мин. Также старшеклассникам будут рассказывать об оружии массового поражения. В программу включены данные о структуре органов государственной власти, правах и обязанностях граждан РФ и другое.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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