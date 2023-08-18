Единую экстренную службу 112 приспособят для мониторинга дронов
"Доверенная платформа": В службу 112 интегрируют систему для мониторинга БПЛА
Консорциум предприятий в рамках ассоциации "Доверенная платформа" разрабатывает решение для интеграции системы мониторинга дронов в единую экстренную службу 112 для отслеживания и подавления вражеских БПЛА. Об этом заявил глава ассоциации Андрей Тихонов в беседе с РИА "Новости".
"Она объединит различные источники информации, а также технические средства — радары, мониторинговые беспилотники, а также антидроновые ружья, которыми планируется сажать те БЛА, которые будут идентифицированы как аппараты-"злоумышленники", — сказал он на форуме "Армия-2023".
По словам Тихонова, сегодня первыми очевидцами появления дронов становятся именно мирные жители. Они показывают "высокий уровень сознательности" и сообщают о происходящем в службу 112. Это создаёт потенциал для оперативного реагирования правоохранителей и экстренных служб. Тихонов добавил, что сейчас определяются регионы, которые могут стать кандидатами для первых проектов по внедрению такой системы.
Как писал Лайф, в ночь на 18 августа Украина предприняла очередную попытку террористической атаки по Москве с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, он изменил траекторию полёта и рухнул на нежилое здание. По словам мэра Москвы, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин