Единую экстренную службу 112 приспособят для мониторинга дронов

Консорциум предприятий в рамках ассоциации "Доверенная платформа" разрабатывает решение для интеграции системы мониторинга дронов в единую экстренную службу 112 для отслеживания и подавления вражеских БПЛА. Об этом заявил глава ассоциации Андрей Тихонов в беседе с РИА "Новости".

"Она объединит различные источники информации, а также технические средства — радары, мониторинговые беспилотники, а также антидроновые ружья, которыми планируется сажать те БЛА, которые будут идентифицированы как аппараты-"злоумышленники", — сказал он на форуме "Армия-2023".