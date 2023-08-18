Лайф публикует видео последствий взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве

В результате уничтожения украинского беспилотника возле Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве оказалась повреждена часть павильона № 8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Обломками взорвавшегося дрона повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал. Судя по кадрам, на месте сейчас работают спецслужбы.