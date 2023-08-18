Лайф публикует видео последствий взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве
SHOT: Обломками БПЛА повреждены крыша и фасад павильона Экспоцентра в Москве
В результате уничтожения украинского беспилотника возле Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве оказалась повреждена часть павильона № 8. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Последствия взрыва дрона возле Экспоцентра в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Обломками взорвавшегося дрона повреждена крыша и фасад здания на площади 30 квадратных метров. Никто в результате происшествия не пострадал. Судя по кадрам, на месте сейчас работают спецслужбы.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа киевский режим предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, после чего он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. Там было зафиксировано незначительное обрушение на площади 25–30 квадратных метров. Очевидцы рассказали, что взорвавшийся БПЛА был примерно 1,5 на 1,5 метра.
Telegram / SHOT