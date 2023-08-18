Регион

Уведомления отключены

18 августа, 05:33

"Думала, что подрывают нашу башню": Очевидцы взрыва дрона в Москве рассказали о произошедшем

SHOT: Взорвавшийся около Экспоцентра в Москве БПЛА был примерно 1,5 на 1,5 метра

Очевидцы взрыва беспилотника в Москве, обломки которого упали на павильон Экспоцентра в районе Краснопресненской набережной, рассказали о случившемся в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Очевидцы взрыва дрона над Москвой рассказали о произошедшем. Видео © Telegram / SHOT

Девушка рассказала, что в этот момент встречала рассвет в одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Сначала была яркая вспышка, а через две секунды произошёл взрыв. После этого пошёл серый дым. Она поделилась, что было очень страшно наблюдать за происходящим.

"Я думала, что подрывают нашу башню.... и сейчас полетим просто на воздух", — добавила девушка.

Ещё один очевидец рассказал, что в момент взрыва работал в ресторане, окна которого выходят на набережную. По его словам, дрон пролетел над Кутузовским проспектом. Выглядел он как небольшой белый вертолёт полтора на полтора метра.

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Ранее об уничтожении беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы. В аэропорту Внуково временно в целях безопасности отложили вылеты и прилёты самолётов, но к настоящему времени воздушное пространство открыли.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров