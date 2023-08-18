"Думала, что подрывают нашу башню": Очевидцы взрыва дрона в Москве рассказали о произошедшем
SHOT: Взорвавшийся около Экспоцентра в Москве БПЛА был примерно 1,5 на 1,5 метра
Очевидцы взрыва беспилотника в Москве, обломки которого упали на павильон Экспоцентра в районе Краснопресненской набережной, рассказали о случившемся в беседе с телеграм-каналом SHOT.
Очевидцы взрыва дрона над Москвой рассказали о произошедшем. Видео © Telegram / SHOT
Девушка рассказала, что в этот момент встречала рассвет в одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Сначала была яркая вспышка, а через две секунды произошёл взрыв. После этого пошёл серый дым. Она поделилась, что было очень страшно наблюдать за происходящим.
"Я думала, что подрывают нашу башню.... и сейчас полетим просто на воздух", — добавила девушка.
Ещё один очевидец рассказал, что в момент взрыва работал в ресторане, окна которого выходят на набережную. По его словам, дрон пролетел над Кутузовским проспектом. Выглядел он как небольшой белый вертолёт полтора на полтора метра.
Ранее об уничтожении беспилотника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра. На месте работают экстренные службы. В аэропорту Внуково временно в целях безопасности отложили вылеты и прилёты самолётов, но к настоящему времени воздушное пространство открыли.
Telegram / SHOT