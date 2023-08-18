"Думала, что подрывают нашу башню": Очевидцы взрыва дрона в Москве рассказали о произошедшем

Очевидцы взрыва беспилотника в Москве, обломки которого упали на павильон Экспоцентра в районе Краснопресненской набережной, рассказали о случившемся в беседе с телеграм-каналом SHOT.

Очевидцы взрыва дрона над Москвой рассказали о произошедшем. Видео © Telegram / SHOT

Девушка рассказала, что в этот момент встречала рассвет в одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити". Сначала была яркая вспышка, а через две секунды произошёл взрыв. После этого пошёл серый дым. Она поделилась, что было очень страшно наблюдать за происходящим.

"Я думала, что подрывают нашу башню.... и сейчас полетим просто на воздух", — добавила девушка.