Аэропорт Внуково вновь открыт для самолётов
ТАСС: Воздушное пространство над Внуково открыто
Самолёты на территории Международного аэропорта Внуково. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева
Воздушное пространство в московском аэропорту Внуково вновь открыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Аэропорты Московского авиационного узла возобновили штатную работу, воздушное пространство над Внуково открыто", — говорится в сообщении.
Согласно данным табло воздушной гавани, были отложены шесть вылетов и восемь прилётов, из которых посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. Также в целях безопасности была задержана посадка нескольких рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево.
Напомним, ранее во Внуково временно приостанавливали вылеты и прилёты рейсов в связи с попыткой Киева совершить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью беспилотника. Как сообщили в Минобороны, средства ПВО поразили дрон, он изменил траекторию и и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Пострадавших и значимых повреждений нет.