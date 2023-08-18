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18 августа, 02:14

Аэропорт Внуково вновь открыт для самолётов

ТАСС: Воздушное пространство над Внуково открыто

<p>Самолёты на территории Международного аэропорта Внуково. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Самолёты на территории Международного аэропорта Внуково. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

Воздушное пространство в московском аэропорту Внуково вновь открыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Аэропорты Московского авиационного узла возобновили штатную работу, воздушное пространство над Внуково открыто", — говорится в сообщении.

Согласно данным табло воздушной гавани, были отложены шесть вылетов и восемь прилётов, из которых посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. Также в целях безопасности была задержана посадка нескольких рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево.

Опубликовано видео, как сбили летевший на Москву украинский дрон

Опубликовано видео, как сбили летевший на Москву украинский дрон

Напомним, ранее во Внуково временно приостанавливали вылеты и прилёты рейсов в связи с попыткой Киева совершить террористическую атаку по объектам в Москве с помощью беспилотника. Как сообщили в Минобороны, средства ПВО поразили дрон, он изменил траекторию и и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Пострадавших и значимых повреждений нет.

Никита Никонов
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