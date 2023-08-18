Аэропорт Внуково вновь открыт для самолётов

Воздушное пространство в московском аэропорту Внуково вновь открыто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Согласно данным табло воздушной гавани, были отложены шесть вылетов и восемь прилётов, из которых посадку пяти рейсов перенесли в другие аэропорты. Также в целях безопасности была задержана посадка нескольких рейсов в аэропортах Домодедово и Шереметьево.