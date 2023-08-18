В России испытывают ударный беспилотник "Сюрприз"
РИА "Новости": В РФ испытывают ударный БПЛА "Сюрприз" для Сухопутных войск
Беспилотник "Сюприз". Обложка © ТАСС / Донат Сорокин
Уже в следующем году в российские войска может начать поступать ударный дрон "Сюрприз", который способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава московского представительства предприятия-разработчика беспилотника "Робоавиа" Валентин Киселёв.
Дальность действия дрона, который, создаётся в интересах Сухопутных войск, в ударном варианте составляет десять километров. На этой дистанции БПЛА может долететь до противника, сбросить мины и вернуться на базу.
"Однако он может применяться и в качестве барражирующего боеприпаса, если приоритет или цена цели превышают ущерб от потери аппарата. Тогда его дальность в один конец составляет 20 километров", — отметили в "Робоавиа".
Собеседник агентства рассказал о том, что беспилотник назвали "Сюрпризом", так как он летает на высоте 400 метров и противнику его не видно и не слышно. Стоит отметить, что в этом БПЛА нет металлических элементов – он сделан из карбона и пластика.
Ранее Лайф писал, что новая модификация зенитно-ракетного комплекса "Тор", которую прозвали "убийцей "Байрактаров", на колёсном шасси может поступить в войска уже в 2024–2025 годах. В настоящее время разработка проходит ходовые испытания.