В России испытывают ударный беспилотник "Сюрприз"

Уже в следующем году в российские войска может начать поступать ударный дрон "Сюрприз", который способен нести две мины калибра 82 миллиметра. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава московского представительства предприятия-разработчика беспилотника "Робоавиа" Валентин Киселёв.

Дальность действия дрона, который, создаётся в интересах Сухопутных войск, в ударном варианте составляет десять километров. На этой дистанции БПЛА может долететь до противника, сбросить мины и вернуться на базу.

"Однако он может применяться и в качестве барражирующего боеприпаса, если приоритет или цена цели превышают ущерб от потери аппарата. Тогда его дальность в один конец составляет 20 километров", — отметили в "Робоавиа".

Собеседник агентства рассказал о том, что беспилотник назвали "Сюрпризом", так как он летает на высоте 400 метров и противнику его не видно и не слышно. Стоит отметить, что в этом БПЛА нет металлических элементов – он сделан из карбона и пластика.