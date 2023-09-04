Россияне рассказали, как относятся к "Разговорам о важном"

Введение уроков "Разговоры о важном" в российских школах поддерживают 63% респондентов опроса ВЦИОМа, а ещё 74% уверены, что такие беседы с детьми необходимы скорее самим учащимся. Результаты исследования опубликованы на сайте Всероссийского центра исследования общественного мнения.

При этом 12% россиян относятся к занятиям в чём-то положительно, а по 9% — в чём-то отрицательно и безразлично. Также 14% респондентов уверены, что эти уроки не нужны школьникам. Среди относящихся полностью или частично положительно к "Разговорам о важном" 18% находят в них много знаний о России, 13% считают, что занятия расширяют кругозор ребёнка. Также 9% и 8% уверены: уроки воспитывают патриотизм и нравственность в школьниках соответственно. Ещё россияне считают, что уроки дают возможность высказаться (5%) и учат детей думать (3%).