Школьники унесут со встречи с Путиным особые значки, автограф президента и даже его рукопожатие
Путин пообщался со школьниками после "Разговоров о важном"
Российские школьники, принимавшие сегодня участие в открытом уроке "Разговоры о важном" с президентом РФ, унесут с собой со встречи специальные значки, автограф Владимира Путина и даже его рукопожатие. Лайф пообщался с юными талантами и попросил поделиться впечатлениями.
Сегодня российский лидер встретился с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Ребята смогли задать главе государства вопросы, а после открытого урока и лично пообщаться с Путиным. Президент сфотографировался со школьниками и даже раздал автографы желающим.
Так, Мария Андреева из Ростовской области показала Лайфу автограф Владимира Путина, который он оставил на прототипе спутника, разработанного ею со своей командой. Подпись президента на память сохранили и ещё две участницы "Разговоров" — Иветта из Кабардино-Балкарии и Дарья из Рязанской области. Даша также попросила главу государства через неё передать рукопожатие её родителям.
Автограф Владимира Путина на прототипе спутника, разработанного школьницей из Ростовской области. Фото © LIFE
Девушки, не скрывая эмоций, рассказали о впечатлениях от встречи с главой государства.
"У меня прям сердце выпрыгивало. Я расплакалась. Но это были слёзы радости", — рассказала Иветта.
"Моя мечта исполнена. Даже словами не описать, это такой восторг. Это новая глава в моей жизни. Не каждый день удаётся встретиться с президентом своей любимой страны, тем более пожать руку", — добавила Дарья.
Школьницы рассказали о впечатлениях от открытого урока с президентом РФ. Видео © LIFE
Кроме того, как узнал Лайф, все дети по итогу мероприятия получили подарки и памятные значки — такие будут только у них. На значках надпись "О важном с главным".
Участники "Разговоров о важном" получили памятные значки. Фото © LIFE
"Разговоры о важном" — один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по инициативе президента в 2018 году.