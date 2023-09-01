Школьники унесут со встречи с Путиным особые значки, автограф президента и даже его рукопожатие

Российские школьники, принимавшие сегодня участие в открытом уроке "Разговоры о важном" с президентом РФ, унесут с собой со встречи специальные значки, автограф Владимира Путина и даже его рукопожатие. Лайф пообщался с юными талантами и попросил поделиться впечатлениями.

Сегодня российский лидер встретился с 30 школьниками — это победители международных олимпиад и конкурсов и ребята, добившиеся выдающихся результатов в учёбе. Ребята смогли задать главе государства вопросы, а после открытого урока и лично пообщаться с Путиным. Президент сфотографировался со школьниками и даже раздал автографы желающим.

Так, Мария Андреева из Ростовской области показала Лайфу автограф Владимира Путина, который он оставил на прототипе спутника, разработанного ею со своей командой. Подпись президента на память сохранили и ещё две участницы "Разговоров" — Иветта из Кабардино-Балкарии и Дарья из Рязанской области. Даша также попросила главу государства через неё передать рукопожатие её родителям.

Девушки, не скрывая эмоций, рассказали о впечатлениях от встречи с главой государства.

"У меня прям сердце выпрыгивало. Я расплакалась. Но это были слёзы радости", — рассказала Иветта.

"Моя мечта исполнена. Даже словами не описать, это такой восторг. Это новая глава в моей жизни. Не каждый день удаётся встретиться с президентом своей любимой страны, тем более пожать руку", — добавила Дарья.