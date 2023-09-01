Участница "Разговора о важном" показала автограф Путина на созданном ею спутнике

Участница открытого урока "Разговор о важном" Мария Андреева из Ростовской области показала Лайфу автограф президента РФ Владимира Путина, который он оставил на прототипе спутника, разработанного ею со своей командой.

Мария Андреева показала автограф президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE

"Сейчас действует замечательный проект "Космические классы". Но в малых городах, где нет предприятий "Роскосмоса", их не могут развить. И важно проект создать для ребят, которые не могут учиться в этих космических классах", — поделилась девочка.

Она призналась, что всегда приносит этот спутник на уроки, которые проводит сама. Аппарат уже запущен, а в её руках образец. Ребятам Мария говорит, что если прикоснуться к спутнику, то мечта сбудется. Её мечта — увидеть президента — сбылась. Автограф на спутнике она обязательно покажет родителям и своей команде юных разработчиков. По словам девочки, впереди — новые цели и задачи.