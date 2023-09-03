Путин пообещал школьнику из Нижегородской области помочь с изданием его стихов
Президент России Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву из Нижегородской области помочь издать его стихи. Об этом рассказали в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Школьник Григорий Васильев рассказал о стихотворении, которое прочитал Владимиру Путину. Видео © LIFE
В ходе открытого урока "Разговоры о важном" 1 сентября Путин попросил мальчика прочесть одно из своих стихотворений. Школьник продекламировал текст о Родине. После урока президент пообщался с Григорием. Глава государства узнал у юного поэта, много ли у него стихов, на что получил положительный ответ. Школьник отметил, что пока не издаёт своё творчество, а только собирается договориться с какой-либо организацией.
"Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?" — ответил Путин.
Напомним, 1 сентября президент России поздравил школьников, студентов и учителей с Днём знаний. А также провёл "Разговоры о важном" — это один из проектов платформы "Россия — страна возможностей", созданной по его инициативе в 2018 году. Владимир Путин пообщался с 30 школьниками — победителями международных олимпиад и конкурсов, заявив, что россияне, несомненно, будут открывать для себя туристические и рекреационные возможности новых регионов. После "Разговоров о важном" дети унесли с собой специальные значки, автограф президента и даже его рукопожатие.