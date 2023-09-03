Путин пообещал школьнику из Нижегородской области помочь с изданием его стихов

В ходе открытого урока "Разговоры о важном" 1 сентября Путин попросил мальчика прочесть одно из своих стихотворений. Школьник продекламировал текст о Родине. После урока президент пообщался с Григорием. Глава государства узнал у юного поэта, много ли у него стихов, на что получил положительный ответ. Школьник отметил, что пока не издаёт своё творчество, а только собирается договориться с какой-либо организацией.