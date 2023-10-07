Кадыров: При Путине Россия стала одной из самых влиятельных стран в мире

Благодаря политике президента России Владимира Путина наша страна стала одной из самых влиятельных на мировой арене. Об этом заявил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров, поздравляя главу государства с днём рождения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Видео © t.me / Kadyrov_95

Он напомнил, что российский лидер возглавил страну в довольно сложный период, когда она находилась в глубоком кризисе и представляла собой "разворованное, разграбленное и приватизированное олигархами государство".

"Именно в тот период Владимир Путин и взял на себя всю ответственность за оказавшееся под вопросом будущее страны. Благодаря мудрой, дальновидной и взвешенной политике главы государства удалось за короткое время стабилизировать обстановку", — подчеркнул Кадыров в телеграм-канале.

Путин не бросил Россию на произвол судьбы и навёл порядок в стране, обозначил приоритетные направления, с которых предстояло выводить ситуацию из кризиса. В итоге сегодня каждый россиянин видит результат работы президента.

"Россия снова стала одной из самых влиятельных стран на международной арене", — подчеркнул глава Чечни.

Он также выразил Путину благодарность за помощью в достижении мира в республике, в результате чего региону удалось избавиться от "оков кровопролитной войны".