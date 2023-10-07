Песков рассказал о полученных Путиным поздравлениях от иностранных коллег
Песков: Уже несколько лидеров стран СНГ поздравили Путина по телефону
Президент России Владимир Путин уже провёл несколько бесед по телефону с лидерами стран СНГ, которые позвонили, чтобы поздравить его с днём рождения. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днём рождения", — заявил он и добавил, что вскоре пресс-служба Кремля опубликует на эту тему сообщение.
Известно, что на данный момент Путина поздравили уже трое лидеров стран СНГ. Это президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, 7 октября у президента РФ Владимира Путина день рождения. Одним из первых его поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. Также сегодня добрые слова в адрес главы государства сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что президент спас страну от разрухи и сделал её сильной. А глава ДНР Денис Пушилин назвал Путина бесспорным лидером, защищающим Русский мир.
Kremlin.ru