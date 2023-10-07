Песков рассказал о полученных Путиным поздравлениях от иностранных коллег

Президент России Владимир Путин уже провёл несколько бесед по телефону с лидерами стран СНГ, которые позвонили, чтобы поздравить его с днём рождения. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, состоялось уже несколько телефонных разговоров с главами государств СНГ, которые поздравляли президента с днём рождения", — заявил он и добавил, что вскоре пресс-служба Кремля опубликует на эту тему сообщение.