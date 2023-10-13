Минобороны: ВСУ потеряли более 385 бойцов за неделю на Запорожском направлении
За минувшую неделю ВСУ потеряли более 385 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", — говорится в публикации военного ведомства.
Кроме того, в Минобороны отметили, что благодаря активным действиям подразделений Российской армии при поддержке авиации и артиллерии за прошедшую неделю были отбиты четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.
Ранее стало известно о том, что бойцы Южной группировки войск благодаря слаженным действиям смогли вклиниться в оборону украинских войск на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку ВСУ у Клещеевки. В итоге действий российских военных ВСУ лишились более 15 солдат и части боевой техники.
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