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Опубликовано 13 октября 2023, 12:20

Минобороны: ВСУ потеряли более 385 бойцов за неделю на Запорожском направлении

За минувшую неделю ВСУ потеряли более 385 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", говорится в публикации военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны отметили, что благодаря активным действиям подразделений Российской армии при поддержке авиации и артиллерии за прошедшую неделю были отбиты четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

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Ранее стало известно о том, что бойцы Южной группировки войск благодаря слаженным действиям смогли вклиниться в оборону украинских войск на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку ВСУ у Клещеевки. В итоге действий российских военных ВСУ лишились более 15 солдат и части боевой техники.

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Getty Images / Libkos

Юрий Лысенко
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