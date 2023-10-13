Минобороны: ВСУ потеряли более 385 бойцов за неделю на Запорожском направлении

За минувшую неделю ВСУ потеряли более 385 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили более 385 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", — говорится в публикации военного ведомства.

Кроме того, в Минобороны отметили, что благодаря активным действиям подразделений Российской армии при поддержке авиации и артиллерии за прошедшую неделю были отбиты четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.