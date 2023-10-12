В двух регионах РФ отразили вечерний налёт дронов ВСУ
Минобороны РФ: Над Брянской и Белгородской областями сбили два украинских БПЛА
Украина попыталась атаковать объекты беспилотниками сразу в двух регионах РФ — Брянской и Белгородской областях. Обе атаки были пресечены, сообщили в Минобороны России.
"12 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской и Белгородской областей", — уточнили в министерстве.
А 11 октября украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двух взрослых, а также маленького ребёнка.
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