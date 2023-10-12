В двух регионах РФ отразили вечерний налёт дронов ВСУ

Украина попыталась атаковать объекты беспилотниками сразу в двух регионах РФ — Брянской и Белгородской областях. Обе атаки были пресечены, сообщили в Минобороны России.

"12 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской и Белгородской областей", — уточнили в министерстве.