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Опубликовано 12 октября 2023, 20:45

В двух регионах РФ отразили вечерний налёт дронов ВСУ

Минобороны РФ: Над Брянской и Белгородской областями сбили два украинских БПЛА

Украина попыталась атаковать объекты беспилотниками сразу в двух регионах РФ — Брянской и Белгородской областях. Обе атаки были пресечены, сообщили в Минобороны России.

"12 октября около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Брянской и Белгородской областей", — уточнили в министерстве.

Украинский беспилотник взорвался при перехвате на окраине Брянска
Украинский беспилотник взорвался при перехвате на окраине Брянска

А 11 октября украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двух взрослых, а также маленького ребёнка.

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Unsplash

Андрей Бражников
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