Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Министерство обороны РФ в очередной раз предотвратило попытку киевского режима совершить террористический акт на территории России. В ведомстве сообщили, что беспилотник самолётного типа был сбит в Белгородской области.

Представители Минобороны рассказали, что происшествие было зафиксировано около 23:50 мск в среду, 11 октября. В сообщении говорится, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно выполнили задачу по уничтожению вражеского беспилотного летательного аппарата в небе над Белгородской областью.