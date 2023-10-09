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9 октября, 18:09

Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью дрона

Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

"9 октября около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дрон сбили дежурные средства ПВО.

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву

Ранее Лайф писал, что сбитый под Белгородом дрон был начинён чешской пластиковой взрывчаткой "Семтекс". При осмотре правоохранители обнаружили около 800 граммов вещества с поражающими элементами в виде металлических шариков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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