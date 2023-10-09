Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью дрона

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.

"9 октября около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дрон сбили дежурные средства ПВО.