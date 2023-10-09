Российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью дрона
Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Министерства обороны России.
"9 октября около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что дрон сбили дежурные средства ПВО.
Ранее Лайф писал, что сбитый под Белгородом дрон был начинён чешской пластиковой взрывчаткой "Семтекс". При осмотре правоохранители обнаружили около 800 граммов вещества с поражающими элементами в виде металлических шариков.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ