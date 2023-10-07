Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву
Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотника на подлёте к Москве
Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией Истринского городского округа Московской области. Дрон сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.
"7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — заявили в ведомстве.
О сбитом на подлёте к Москве беспилотнике сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заметил, что в результате ЧП никто не пострадал.
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