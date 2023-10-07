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7 октября, 02:41

Минобороны РФ заявило о предотвращении атаки украинского дрона на Москву

Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотника на подлёте к Москве

Минобороны РФ подтвердило уничтожение беспилотного летательного аппарата над территорией Истринского городского округа Московской области. Дрон сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

"7 октября в 05:05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Москвы и Московской области", — заявили в ведомстве.

О сбитом на подлёте к Москве беспилотнике сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заметил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

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Getty Images / vadimrysev

Андрей Бражников
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