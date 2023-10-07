Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлёте к Москве
Собянин: Силами ПВО в Истринском округе отражена атака БПЛА, летевшего на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Истринском округе беспилотника, летевшего в сторону столицы. В результате ЧП никто не пострадал.
"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал градоначальник и уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Ранее Лайф писал, что один дрон был сбит над территорией Подмосковья. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что в результате происшествия в Истринском районе никто не пострадал. Позднее он заявил ещё об одном уничтоженном дроне в Раменском районе Московской области. Также сообщалось, что у западного побережья Крыма силы ПВО уничтожили два украинских дрона. Спустя некоторое время в небе над полуостровом были сбиты ещё четыре беспилотника.
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