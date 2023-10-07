Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении в Истринском округе беспилотника, летевшего в сторону столицы. В результате ЧП никто не пострадал.

"Силами ПВО в Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – написал градоначальник и уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.