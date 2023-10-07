Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма
МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в 10 км от побережья Крыма
В 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбит украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Атака киевского режима пресечена около 22:30.
"Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в министерстве.
Несколькими часами ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе и на Крымском мосту. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Минобороны РФ