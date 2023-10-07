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6 октября, 21:02

Ракетный катер Черноморского флота сбил украинский беспилотник у побережья Крыма

МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА в 10 км от побережья Крыма

В 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова сбит украинский БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Атака киевского режима пресечена около 22:30.

"Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в министерстве.

В Севастополе отражена атака со стороны моря

В Севастополе отражена атака со стороны моря

Несколькими часами ранее воздушная тревога была объявлена в Севастополе и на Крымском мосту. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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