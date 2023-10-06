Воздушная тревога звучит в Севастополе и на Крымском мосту
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 22:42 мск, сирены звучат второй раз за вечер. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев без уточнения причин.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев в телеграм-канале. Он также опубликовал видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
Движение автотранспорта приостановлено на Крымском мосту, сообщает оперативный канал о ситуации на переезде. Всех находящихся там просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
А утром губернатор предупредил, что в одной из воинских частей в северной бухте Севастополя проходят плановые стрельбы.
T.me / razvozhaev