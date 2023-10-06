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6 октября, 19:51

Воздушная тревога звучит в Севастополе и на Крымском мосту

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе в 22:42 мск, сирены звучат второй раз за вечер. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев без уточнения причин.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" написал Развожаев в телеграм-канале. Он также опубликовал видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

Движение автотранспорта приостановлено на Крымском мосту, сообщает оперативный канал о ситуации на переезде. Всех находящихся там просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

А утром губернатор предупредил, что в одной из воинских частей в северной бухте Севастополя проходят плановые стрельбы.

Обложка ©

T.me / razvozhaev

Андрей Бражников
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