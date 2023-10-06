Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

В одной из воинских частей на Северной стороне Севастополя проходят плановые стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения. В городе всё спокойно", — написал он в своём телеграм-канале.