Жителей Севастополя предупредили о громких звуках
Губернатор Севастополя Развожаев предупредил жителей о плановых стрельбах
В одной из воинских частей на Северной стороне Севастополя проходят плановые стрельбы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения. В городе всё спокойно", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Михаил Развожаев объяснил природу громких звуков, которые слышали жители города минувшей ночью. По предварительным данным, противоподводно-диверсионное обеспечение Черноморского флота отражало атаку двух морских безэкипажных катеров.