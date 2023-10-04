Опубликованы фото обломков сбитого в Севастополе беспилотника

Как сообщалось ранее, аппарат упал на жилой дом и разбил шифер на крыше. К тому же дрон повредил проводку. Сейчас подачу электричества восстанавливают.

Напомним, о сбитом в Севастополе беспилотнике ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, части беспилотника упали на крышу одного из жилых домов на территории города, в ряде квартир выбило стёкла. К результате происшествия никто не пострадал.