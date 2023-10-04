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3 октября, 22:57

Опубликованы фото обломков сбитого в Севастополе беспилотника

<p>Обломки сбитого в Севастополе беспилотника. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_na_volne/4064" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на волне"</a></p>

Обломки сбитого в Севастополе беспилотника. Обложка © t.me / "Mash на волне"

Появились фотографии обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого вчера вечером в Севастополе. Снимками поделился телеграм-канал "Mash на волне".

Как сообщалось ранее, аппарат упал на жилой дом и разбил шифер на крыше. К тому же дрон повредил проводку. Сейчас подачу электричества восстанавливают.

Напомним, о сбитом в Севастополе беспилотнике ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, части беспилотника упали на крышу одного из жилых домов на территории города, в ряде квартир выбило стёкла. К результате происшествия никто не пострадал.

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Алексей Соловьёв
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