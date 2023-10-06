В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков в городе. По предварительным данным, противоподводно-диверсионное обеспечение (ППДО) Черноморского флота отражает атаку двух морских безэкипажных катеров.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал он в телеграм-канале.