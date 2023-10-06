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6 октября, 01:00

В Севастополе отражают атаку двух безэкипажных морских катеров

Развожаев: Черноморский флот отражает атаку безэкипажных катеров в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков в городе. По предварительным данным, противоподводно-диверсионное обеспечение (ППДО) Черноморского флота отражает атаку двух морских безэкипажных катеров.

"Громкие звуки в районе Северного мола — это расчёты ППДО Черноморского флота. По предварительный информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", — написал он в телеграм-канале.

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Над Чёрным морем снова замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk

Ранее Лайф рассказывал, что в акватории Чёрного моря был ликвидирован безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Он был уничтожен в северо-западной части.

Обложка ©

Getty Images / PDQ1000

Оксана Попова
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