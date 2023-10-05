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5 октября, 14:21

Российские военные уничтожили украинский катер в Чёрном море

Минобороны РФ: В акватории Чёрного моря ликвидирован безэкипажный катер ВСУ

В акватории Чёрного моря был ликвидирован безэкипажный катер Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"В северо-западной части акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — отметили в ведомстве.

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А 4 октября ФСБ России помешала украинской ДРГ проникнуть в Крым. По данным Лайфа, было уничтожено 13 диверсантов, а один захвачен в плен. На допросе украинец признался, что группа пыталась снять на полуострове провокационные видео и фото на фоне своего флага. 5 октября стало известно, что в Крыму нашли тело одного из украинских диверсантов.

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Shutterstock

Никита Осипов
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