В Крыму нашли тело украинского диверсанта
Тело участника украинской диверсионной группы, обезвреженной накануне в Крыму, нашли в пяти километрах от места высадки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Ещё обнаружен один 200-й (погибший. — Прим. Лайфа) украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Ещё тела будут найдены так или иначе", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".
Напомним, накануне, 4 октября, ФСБ России помешала украинской ДРГ проникнуть в Крым. По данным Лайфа, было уничтожено 13 диверсантов, а один захвачен в плен. На допросе украинец признался, что группа пыталась снять на полуострове провокационные видео и фото на фоне своего флага.
Getty Images / Narciso Contreras