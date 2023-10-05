В Крыму нашли тело украинского диверсанта

Тело участника украинской диверсионной группы, обезвреженной накануне в Крыму, нашли в пяти километрах от места высадки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ещё обнаружен один 200-й (погибший. — Прим. Лайфа) украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Ещё тела будут найдены так или иначе", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".