Регион

Уведомления отключены

5 октября, 11:40

В Крыму нашли тело украинского диверсанта

Тело участника украинской диверсионной группы, обезвреженной накануне в Крыму, нашли в пяти километрах от места высадки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Ещё обнаружен один 200-й (погибший. — Прим. Лайфа) украинец в экипировке, в комбинезоне в пяти километрах от места высадки. Нашли тело несколько часов назад. Ещё тела будут найдены так или иначе", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".

"Шансов не дадим": В ГД назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

"Шансов не дадим": В ГД назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

Напомним, накануне, 4 октября, ФСБ России помешала украинской ДРГ проникнуть в Крым. По данным Лайфа, было уничтожено 13 диверсантов, а один захвачен в плен. На допросе украинец признался, что группа пыталась снять на полуострове провокационные видео и фото на фоне своего флага.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • ВСУ
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров