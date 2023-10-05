Угроза Главного управления разведки Министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным демонстрирует всё безумие киевского режима. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру своё безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов он взрастил", — отметил Шеремет.

Он добавил, что Россия не даст никаких шансов врагу и найдёт управу на любого агрессора, как уже не раз делала.

"Здесь их ждёт бесславная смерть", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА "Новости".