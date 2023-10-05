В ГД назвали безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным
Депутат Шеремет: Угрозы сделать Крым безлюдным демонстрируют безумие Киева
Угроза Главного управления разведки Министерства обороны Украины сделать Крым безлюдным демонстрирует всё безумие киевского режима. Так считает депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру своё безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов он взрастил", — отметил Шеремет.
Он добавил, что Россия не даст никаких шансов врагу и найдёт управу на любого агрессора, как уже не раз делала.
"Здесь их ждёт бесславная смерть", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Напомним, накануне, 4 октября, ФСБ России помешала украинской ДРГ проникнуть в Крым, одного из диверсантов захватили и допросили. По словам пленного, группа пыталась снять провокационные видео и фото на фоне флага Украины на территории полуострова. При этом ГУР всё же распространило видео, на котором украинские военные с размытыми лицами обещают сделать полуостров безлюдным.
ТАСС / Михаил Терещенко