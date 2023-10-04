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Регион
Опубликовано 4 октября 2023, 11:32
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Российская ПВО сбила два украинских "Нептуна"

Минобороны: Средства ПВО РФ за день сбили две противокорабельные ракеты "Нептун"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун". Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства ПВО также перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и "Град".

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Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.

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Wikipedia / Администрация президента Украины

Никита Осипов
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