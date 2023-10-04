Российская ПВО сбила два украинских "Нептуна"
Минобороны: Средства ПВО РФ за день сбили две противокорабельные ракеты "Нептун"
Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун". Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США", — отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что средства ПВО также перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и "Град".
Ранее средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету "Нептун" у побережья Крыма. Это произошло над северо-западной частью акватории Чёрного моря.
Wikipedia / Администрация президента Украины