Системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун". Такое заявление сделали в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты "Нептун", управляемая авиационная бомба JDAM производства США", — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что средства ПВО также перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS американского производства и "Град".