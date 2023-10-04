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Регион
Опубликовано 4 октября 2023, 11:26

ВС РФ уничтожили под Харьковом склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС РФ поразили в Харьковской области склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и боеприпасов территориальной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские войска уничтожили в районах населённых пунктов Купянск и Липцы склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады теробороны.

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Ранее сообщалось, что истребительная авиация российских Воздушно-космических сил сбила украинский МиГ-29 в районе Солдатского Днепропетровской области.

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VK / Минобороны России

Иван Косицын
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