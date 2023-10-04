ВС РФ уничтожили под Харьковом склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

ВС РФ поразили в Харьковской области склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и боеприпасов территориальной обороны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, российские войска уничтожили в районах населённых пунктов Купянск и Липцы склады ракетно-артиллерийского вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ, а также боеприпасов 113-й бригады теробороны.