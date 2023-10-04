Попытки атаки под Клещеевкой и Андреевкой обернулись для ВСУ огромными потерями
Минобороны РФ: ВСУ понесли большие потери под Клещеевкой и Андреевкой в ДНР
Украинские военные предприняли очередную провальную попытку атаки в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики и лишились большого числа живой силы. Об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понёс значительные потери в живой силе и технике", — приводит его заявление РИА "Новости".
Также в Краматорском районе ДНР российской авиацией были разгромлены пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, был ликвидирован пункт 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артёмовском районе.
Ранее Минобороны России показало эффектные кадры уничтожения живой силы и техники противника на позициях в лесистой местности расчётами тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". Где именно было снято видео, в ведомстве не уточнили, однако на днях экипажи огнемётных систем с солнечным названием поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР.
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