Украинские военные предприняли очередную провальную попытку атаки в Артёмовском районе Донецкой Народной Республики и лишились большого числа живой силы. Об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населённых пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понёс значительные потери в живой силе и технике", — приводит его заявление РИА "Новости".

Также в Краматорском районе ДНР российской авиацией были разгромлены пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, был ликвидирован пункт 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артёмовском районе.