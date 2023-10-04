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Опубликовано 4 октября 2023, 11:22

Истребительная авиация ВКС РФ сбила украинский МиГ-29 под Днепропетровском

Истребительная авиация российских Воздушно-космических сил сбила украинский МиГ-29 в районе Солдатского Днепропетровской области. Об этом сообщила в среду, 4 октября, пресс-служба Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Солдатское Днепропетровской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — информирует ведомство.

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Ранее Лайф писал, что истребители Воздушно-космических сил России (ВКС РФ) и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М. Кроме того, российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Ещё один украинский истребитель МиГ-29 уничтожен на аэродроме Кульбакино в Николаевской области, а буквально на днях Воздушно-космические силы России сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Торецком в ДНР.

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Марина Калегина
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