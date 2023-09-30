Российский Су-35С сбил в воздушном бою самолёт ВСУ
Минобороны РФ: Российский Су-35С уничтожил в воздушном бою самолёт ВСУ
В зоне спецоперации российский истребитель вступил в воздушный бой с самолётом ВВС Украины, борт противника был уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Боевая работа многоцелевых истребителей Су-35С на СВО. Видео © Минобороны РФ
"Небо чистое, работайте, братья! Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне спецоперации", — отметили в министерстве.
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С осуществляли патрулирование заданного района, прикрывая российские бомбардировщики и штурмовики, а также вертолёты армейской авиации. Во время очередного вылета лётчики ВКС своевременно вычислили и уничтожили самолёт ВСУ.
Ранее российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Кульбакино в Николаевской области. Также истребители ВКС РФ и средства ПВО сбили четыре самолёта ВСУ — два Су-25, МиГ-29 и Су-24М, а российские ударные БПЛА уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.
Минобороны РФ