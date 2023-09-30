В зоне спецоперации российский истребитель вступил в воздушный бой с самолётом ВВС Украины, борт противника был уничтожен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевая работа многоцелевых истребителей Су-35С на СВО. Видео © Минобороны РФ

"Небо чистое, работайте, братья! Экипаж Су-35С ВКС России в воздушном бою уничтожил самолёт ВСУ в зоне спецоперации", — отметили в министерстве.