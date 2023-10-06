В Севастополе отражена атака со стороны моря
Развожаев сообщил, что силы ПВО в Севастополе отразили атаку со стороны моря
В Севастополе отработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
"По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", — написал он и добавил, что оперативные службы продолжают контроль обстановки.
Ранее губернатор Михаил Развожаев без уточнения причин сообщил, что в 22:42 мск в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Он также опубликовал видео с алгоритмом действий во время таких ситуаций.
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Unsplash / Andrey Che