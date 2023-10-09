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9 октября, 07:38

Сбитый под Белгородом дрон был начинён чешской пластиковой взрывчаткой

Беспилотник, сбитый 4 октября под Белгородом, был начинён пластиковой взрывчаткой "Семтекс" чешского производства. Об этом узнал SHOT.

Обломки дрона, сбитого ещё 4 октября, нашли вечером 8 октября на территории приусадебного участка в Корочанском районе. При осмотре правоохранители обнаружили около 800 граммов чешского "Семтекса" с поражающими элементами в виде металлических шариков.

В российском приграничном регионе уничтожен украинский дрон самолётного типа

В российском приграничном регионе уничтожен украинский дрон самолётного типа

Напомним, что в Белгородской области в ночь на 4 октября система ПВО сбила около 19 беспилотников. Объекты были уничтожены над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами.

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Getty Images / picture alliance / Contributor

Александра Вишнякова
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