Сбитый под Белгородом дрон был начинён чешской пластиковой взрывчаткой
Беспилотник, сбитый 4 октября под Белгородом, был начинён пластиковой взрывчаткой "Семтекс" чешского производства. Об этом узнал SHOT.
Обломки дрона, сбитого ещё 4 октября, нашли вечером 8 октября на территории приусадебного участка в Корочанском районе. При осмотре правоохранители обнаружили около 800 граммов чешского "Семтекса" с поражающими элементами в виде металлических шариков.
Напомним, что в Белгородской области в ночь на 4 октября система ПВО сбила около 19 беспилотников. Объекты были уничтожены над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами.
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