Сбитый под Белгородом дрон был начинён чешской пластиковой взрывчаткой

Беспилотник, сбитый 4 октября под Белгородом, был начинён пластиковой взрывчаткой "Семтекс" чешского производства. Об этом узнал SHOT.

Обломки дрона, сбитого ещё 4 октября, нашли вечером 8 октября на территории приусадебного участка в Корочанском районе. При осмотре правоохранители обнаружили около 800 граммов чешского "Семтекса" с поражающими элементами в виде металлических шариков.