В российском приграничном регионе уничтожен украинский дрон самолётного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку украинских военных атаковать территорию России. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, дрон ВСУ был перехвачен и уничтожен в четверг, 5 октября, примерно в 20:30 над Курской областью.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что ВСУ намеревались совершить атаку с использованием беспилотника самолётного типа.