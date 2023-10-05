В российском приграничном регионе уничтожен украинский дрон самолётного типа
Минобороны: Средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Курской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали очередную попытку украинских военных атаковать территорию России. Как рассказали в пресс-службе Минобороны, дрон ВСУ был перехвачен и уничтожен в четверг, 5 октября, примерно в 20:30 над Курской областью.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", — говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что ВСУ намеревались совершить атаку с использованием беспилотника самолётного типа.
Ранее Лайф писал о том, что в ночь на 4 октября ВСУ попытались совершить террористические атаки по объектам на территории России. Система ПВО сработала в небе над тремя регионами: Брянской, Белгородской и Курской областями. В общей сложности удалось уничтожить 31 БПЛА.
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