Попытка Киева устроить теракт в Брянской области обернулась провалом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.