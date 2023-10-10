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10 октября, 16:41

Попытка Киева устроить теракт в Брянской области обернулась провалом

Минобороны: Средства ПВО сбили украинский БПЛА над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня около 17:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Приложение для сообщений о дронах и ракетах установили более 150 тысяч россиян

Приложение для сообщений о дронах и ракетах установили более 150 тысяч россиян

Ранее Лайф писал, что российские военные пресекли попытку Киева устроить теракт с помощью дрона над Белгородской областью. Его также сбили средства ПВО.

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Никита Никонов
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