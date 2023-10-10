Приложение для сообщений о дронах и ракетах установили более 150 тысяч россиян

Приложение "Радар.НФ" для экстренного реагирования на беспилотники, ракеты или диверсионные группы установили более 150 тысяч россиян. Об этом рассказали в пресс-службе Народного фронта. Теперь приложение есть в смартфонах студентов, преподавателей, известных спортсменов, актёров и других жителей России.

"Приложение Народного фронта на свои телефоны скачали чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF Денис Лебедев, российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, депутат Госдумы, народный артист России Дмитрий Певцов, сербский доброволец Деян Берич", — указали в Народном фронте.

Руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев заявил, что темпы установки приложения хорошие. По его словам, чем больше людей установят приложение, тем чище будет небо над Россией. Он указал, что в приложение планируется добавить возможность ручной корректировки компаса на мобильных устройствах. Благодаря приложению уже удалось сбить четыре БПЛА — два в Брянской и два в Курской областях.