Тела двух погибших нашли под завалами после падения обломков БПЛА под Белгородом
Гладков сообщил о двух погибших при падении обломков БПЛА под Белгородом
Трагическое событие произошло в ночь на четверг в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли два человека.
Сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов дома, на который упали части БПЛА. Также Гладков подчеркнул, что спасательная операция продолжается, так как под обломками ещё может находиться ребёнок. Помимо этого, губернатор уточнил состояние двух пострадавших в результате этого происшествия.
"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.
Ранее Гладков сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в Белгородской области пострадали два человека. По его словам, части БПЛА рухнули на жилой частный дом, после чего строение загорелось.
t.me / Настоящий Гладков