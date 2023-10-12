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12 октября, 00:02

Тела двух погибших нашли под завалами после падения обломков БПЛА под Белгородом

Гладков сообщил о двух погибших при падении обломков БПЛА под Белгородом

Трагическое событие произошло в ночь на четверг в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли два человека.

Сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов дома, на который упали части БПЛА. Также Гладков подчеркнул, что спасательная операция продолжается, так как под обломками ещё может находиться ребёнок. Помимо этого, губернатор уточнил состояние двух пострадавших в результате этого происшествия.

"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА в Белгородской области

Ранее Гладков сообщал, что в результате падения обломков беспилотника в Белгородской области пострадали два человека. По его словам, части БПЛА рухнули на жилой частный дом, после чего строение загорелось.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Алексей Соловьёв
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