Тела двух погибших нашли под завалами после падения обломков БПЛА под Белгородом

Трагическое событие произошло в ночь на четверг в Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале, в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника погибли два человека.

Сотрудники аварийно-спасательной службы извлекли тела мужчины и женщины из-под завалов дома, на который упали части БПЛА. Также Гладков подчеркнул, что спасательная операция продолжается, так как под обломками ещё может находиться ребёнок. Помимо этого, губернатор уточнил состояние двух пострадавших в результате этого происшествия.

"Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Состояние женщины врачи оценивают как тяжёлое, у неё перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — говорится в сообщении.