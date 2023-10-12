Обломки сбитого БПЛА попали в частный дом под Белгородом, есть пострадавшие
Гладков: Два человека пострадали при падении обломков БПЛА в Белгородской области
В результате падения обломков беспилотника в Белгородской области пострадали два человека. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, части БПЛА рухнули на жилой частный дом, после чего он загорелся. Под завалами также могут находиться люди.
"В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал он в телеграм-канале.
По предварительным данным, под завалами дома могут находиться ещё два человека. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской областью. БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны 11 октября, в 23:50.
t.me / Настоящий Гладков